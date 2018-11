Na moção que apresenta este fim-de-semana ao partido não faltam as alfinetadas ao PS, a sedução ao PCP para um governo à esquerda. O que está a menos são referências à outrora conhecida como "taxa Robles", que petende punir a especulação imobiliária.

Catarina Martins recandidata-se por mais dois anos à liderança do Bloco de Esquerda -- mas na moção que encabeça na Convenção que este fim-de-semana se realiza em Lisboa, a actual coordenadora sublinha a necessidade de o partido procurar mais apoio nas urnas. "Está hoje claro que o Bloco é uma força indispensável e capaz para a construção de soluções políticas maioritárias", mas com condições. Quais?



Governar? Sim, mas não "pela mão do PS"

Catarina Martins já o disse noutras ocasiões -- e voltou a repeti-lo na entrevista concedida à agência Lusa na véspera da Convenção do Bloco de Esquerda, em Lisboa: o partido vai governar, mas não a convite do Partido Socialista ou de qualquer outra força partidária. "O Bloco não vai integrar um governo que não é o seu", disse à Lusa. "O Bloco nunca será 'levado' para o Governo pela mão do PS", declarara ao Expresso na edição do passado fim-de-semana.



Ter votos para um "governo de esquerda"...

Se a partir das legislativas de 2019 a correlação de forças mudar (leia-se, se o PS perder em votos para Bloco, PCP e outras estruturas da esquerda), a coordenadora do BE defende "um governo com um programa de esquerda", de que não exclui os comunistas. "A esquerda não está condenada a, simplesmente, impor alguns limites à acção do Partido Socialista. A esquerda pode ter a responsabilidade de desenhar programas", disse à Lusa.



... e piscar os olhos ao PCP

Catarina Martins tem-no dito nas diversas entrevistas que deu para antecipar a reunião magna dos bloquistas. Mas também já o escrevera na sua moção: "O Bloco de Esquerda valoriza o contributo que o PCP tem dado para uma política de recuperação de rendimentos, direitos e serviços públicos e está disponível para encontrar novas formas de diálogo e cooperação com o PCP para a solução dos problemas dos trabalhadores."



Acabar com o Tratado Orçamental

Eis uma matéria em que o Bloco e o Governo estão em total desacordo: o Bloco pretende uma "desvinculação do Tratado Orçamental" numa linha de "desobediência à austeridade", de "vontade de ruptura com a usura da dívida e a austeridade" e de "assumir o confronto com as instituições europeias" no sentido de restaurar a soberania nacional, "impondo instrumentos de soberania popular", lê-se na moção A, encabeçada por Catarina Martins.



Por exemplo, a actual direcção bloquista defende que, na meta do défice (colocada pelo ministério das Finanças nos 0%), Portugal está a ir além do que seria necessário. "Só é possível salvar o Estado Social, relançar o investimento e criar mais emprego, rejeitando a chantagem da dívida, renegociando-a de forma profunda e assumindo o controlo público da banca", propõe o texto que Catarina leva ao congresso e que justifica a sua recandidatura ao cargo de coordenadora.



Assumir o controlo público da banca

"Renegociar a dívida pública e realizar uma intervenção sistémica sobre a banca privada, assumindo o controlo público, são processos essenciais para proteger os recursos nacionais, criando condições para o investimento, emprego e o reforço do Estado Social." Está assim, ipsis verbis, na moção A.



Além do controlo do sistema financeiro, neste ponto, o Bloco assume ainda o combate contra a corrupção e o crime económico.



Pelos direitos sociais, marchar, marchar

Existe, admitiu Catarina Martins ao Expresso, "uma divergência ideológica grave com o PS sobre matéria laboral." Alguns exemplos de pontos onde o Bloco quer ir mais longe: aumentar o salário mínimo, "promover a contratação colectiva", "diminuir horários de trabalho com o fim do banco de horas", limitar o horário de trabalho semanal a 35 horas por semana nos sectores público e privado, "recuperar os 25 dias de férias, o valor das horas extraordinárias e das indemnizações por despedimento", "combater a precariedade" (recibos verdes, bolsas e estágios) ou limitar os contratos a prazo.



E a especulação imobiliária?

O Bloco de Esquerda tem feito do combate à especulação imobiliária uma bandeira. E tem criticado os socialistas por terem mudado de ideias quanto à introdução de uma taxa. Mas na moção, vem apenas uma curta frase, no quarto e último ponto do documento: "Concretizando as maiores convergências locais em torno de programas que ponham as pessoas à frente dos interesses financeiros e imobiliários." Não é que a moção seja omissa, mas não é tão concreta como, por exemplo, no caso dos direitos sociais.