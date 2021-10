Gasolina já chegou aos 2€/L. Que responsabilidade tem o Governo de Costa?

Primeiro-ministro disse que “o atual Governo não fez alterações” aos preços dos combustíveis. Tinha razão: foi o executivo de Costa de 2016 que criou uma sobretaxa do ISP, que prometeu baixar, mas nunca concretizou - e o PS até votou contra a proposta para a redução. Portugal tem a 6.ª gasolina mais cara da UE e atualmente 62% do preço da gasolina (e 56% do gasóleo) vão para os cofres do Estado.