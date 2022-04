Costa anuncia redução de 20 cêntimos no ISP

O primeiro-ministro anunciou que a redução do ISP avança já na próxima semana. E diz que a proposta do Orçamento do Estado para 2022 foi aprovada pelos eleitores de forma "inequívoca".

O primeiro-ministro anunciou que na segunda-feira a descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) permitirá baixar a carga fiscal em 20 cêntimos por litro. De acordo com António Costa, reduz-se assim 62% do aumento do preço da gasolina e 42% do gasóleo.