Combustíveis. ISP baixou, mas Portugal continua a ser dos que mais impostos paga

Para antecipar a 36.ª subida do preço dos combustíveis desde o início do ano, o Governo anunciou na semana passada uma descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) em dois cêntimos para a gasolina 95 simples e um cêntimo para o gasóleo simples. Mas nem com a descida da taxa Portugal deixa de ter dos preços de combustíveis mais caros da Europa. Com a mexida, o ISP do gasóleo deixou de ser o quinto mais alto da Europa para ser o sexto. Já a gasolina em Portugal tem o 7.º maior ISP - era o sexto antes do desconto de dois cêntimos.

Atualmente, Portugal tem a 7.ª gasolina mais cara da Europa, com um preço a rondar os 1,71 €/L para a Gasolina 95 simples, enquanto o gasóleo é o 12.º mais caro, com um preço médio de 1,51€/L, ambos acima da média da União Europeia - por 20 cêntimos no caso da gasolina e cerca de 6 cêntimos no caso do gasóleo.