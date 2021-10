Governo anuncia descida de 2 cêntimos no ISP da gasolina e um cêntimo no gasóleo

O Governo anunciou esta sexta-feira que vai baixar o Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), para compensar a receita arrecada pelo Estado com o IVA cobrado sobre o preço dos combustíveis. A medida de devolução de receita de imposto vai entrar em vigor este sábado, dia 16, e manter-se até ao dia 31 de janeiro de 2022.





"Face ao aumento do preço médio de venda ao público dos combustíveis, o Estado arrecada um montante superior a 600 milhões de euros a IVA e, por isso, irá repercutir na diminuição das taxas de ISP esse valor de acréscimo que aufere", referiu o secretário de Estados dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, em conferência de imprensa.Essa redução irá traduzir-se numa descida de dois cêntimos no ISP da gasolina e um cêntimo do gasóleo.António Mendonça Mendes assegurou ainda que o Governo vai "monitorizar o preço de venda ao público para, quando necessário, fazer a revisão em alta, no sentido de devolver todo o valor de acréscimo de IVA que se recebe em função da evolução do preço dos combustíveis".O secretário dos Assuntos Fiscais lembrou que este modelo de devolução de receita de imposto que o Estado obtem por via do preço dos combustíveis já foi aplicado em 2016, mas no sentido contrário, com o aumento do ISP para compensar a descida da receita arrecada com o IVA sobre a gasolina e gasóleo.A devolução da receita do IVA será feita de forma "integral", diminuindo temporariamente a taxa unitária do ISP da gasolina e gasóleo, "na respetiva proporção". O Ministério das Finanças, em comunicado, acrescenta que, devido a arredondamentos, os consumidores receberão mais do que os 60 milhões de receita adicional do IVA."Procedeu-se a um arredondamento do valor da redução da taxa do gasóleo (de 0,6 cêntimos por litro para 1 cêntimo por litro), o qual aumenta a devolução aos consumidores para 90 milhões de euros ao invés dos 60 milhões de receita adicional de IVA", explica o Ministério tutelado por João Leão.