Tudo o que precisa de saber para dormir melhor

Não há nenhuma função do corpo que não melhore com o sono e importa não só o número de horas que se dorme, como a forma como são distribuídas. Os bebés precisam de ser ensinados a dormir e os adolescentes têm mudanças no corpo que os fazem ter sono mais tarde – não é preguiça. Está provado que a falta de sono nos predispõe a uma série de doenças, como o cancro ou a demência, e que os problemas de insónias podem começar na sua cabeça. Na verdade, tudo se passa durante a noite – e isso condiciona todo o dia.