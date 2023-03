Mafalda Creative: a rainha da Net agora esgota salas

A superestrela das redes sociais, Mafalda Creative (cujo verdadeiro apelido é Machado) criou o seu estúdio em casa. É no quarto de sempre, no apartamento do pai em Lisboa, que inventa personagens e as divulga no mundo digital. Aqui trabalha, stressa e descansa, rodeada dos troféus e de colares oferecidos pelos fãs.