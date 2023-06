Dormir sozinho se o parceiro ressona salva relações, diz especialista

Dormir em camas separadas caso um dos parceiros ressone ajuda as relações, defendeu um especialista. Russell Foster, professor de neurociência circadiana - o ritmo que regula as atividades do corpo ao longo do dia - na Universidade de Oxford, no Reino Unido, aponta que tomar essa medida pode melhorar as relações e não condená-las. As declarações foram feitas durante uma conferência promovida durante o festival cultural Hay, no País de Gales.





O especialista explica que quem decida dormir em quartos separados pode entrar "no início de uma nova relação" em que ambas as pessoas descansaram bem e estão mais felizes. "Muitas pessoas aproximam-se de mim, geralmente sozinhas, e dizem, 'Que posso eu fazer? Os tampões para os ouvidos não funcionam'". Perante essa queixa, Russell Foster responde: "Se é só ressonar, o que fazer? Bem, pode ir dormir para outro sítio. Tantas pessoas dizem, 'Dormi com o meu parceiro durante 50 anos, é o fim da nossa relação'. Não, não é. É o início de uma nova relação em que ambos idealmente serão mais felizes, menos reativos um com o outro, menos irritáveis, por isso eu não penso que se tenha que ter medo de dormir num espaço alternativo se tiver um."Contudo, destaca a importância de as pessoas que ressonam consultarem um médico de forma a apurar se existem doenças como a apneia. Defende ainda que não devem ser usadas aplicações que monitorizam o sono, por aumentarem a ansiedade, e aconselha a aumentar a exposição à luz solar porque o ritmo circadiano (o nosso relógio biológico) responde a esse estímulo. A luz é importante não só de manhã, mas também durante o dia para fazer com que as pessoas se sintam mais alerta.Numa entrevista dada em junho do ano passado ao jornal The Guardian, o especialista revelou ainda três pontos importantes para ter uma boa noite de sono: relaxar, recorrendo à meditação e mindfulness caso seja necessário; recorrer à luz matinal para acertar o relógio biológico; e assegurar-se que o quarto é um espaço dedicado a dormir, sem distrações, escuro e fresco e investindo num bom colchão e almofadas.