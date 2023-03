Maria Serra Brandão: 'Uma das coisas importantes para um sono de qualidade é promover emoções positivas'

Psicóloga do sono há onze anos, dá consultas de sono infantil e insónia. Maria Serra Brandão lançou um livro onde promete ajudar os pais a ensinar as crianças a dormir melhor.

Solução para Noites Tranquilas é o livro da psicóloga de sono Maria Serra Brandão que promete ajudá-lo a ensinar o seu filho a dormir bem. A SÁBADO falou com a autora que pretende que este seja um "guia que permita compreender melhor os mecanismos do sono e enfrentar com mais tranquilidade os desafios que o sono dos mais pequenos trazem a toda a família".