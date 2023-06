Polvos mudam de padrão enquanto dormem. Será que estão a sonhar?

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Cientistas acreditam que os polvos passam por duas fases diferentes de sono, o "sono calmo" e o "sono ativo". Este último envolve contorções de algumas partes do corpo e mudanças rápidas na textura e no padrão da pele.

Os investigadores do Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa, no Japão, afirmaram que não só se confirma que os polvos estão a dormir nesta fase ativa, como esta apresenta semelhanças com o sono REM (fase do sono associada ao sonho) observado nos vertebrados, incluindo nos humanos.

O professor Sam Reiter, autor principal da investigação, explicou que estes resultados são consistentes, mas não provam, que os polvos realmente sonham. Acrescentando que "podemos associar certos padrões da pele quando estão acordados a determinadas situações: como a caça, exibições sociais, exibições de ameaça, camuflagem para diferentes ambientes. Agora mostrámos que estes padrões reaparecem durante o sono ativo". Logo, "se estivermos a olhar para algo como um sonho, e repito que esta é uma possibilidade que não provamos neste estudo, eles assemelhar-se-iam a um passeio pseudo-aleatório sobre diferentes tipos de experiências de vigília".

Reiter apontou que há outras possíveis explicações, como por exemplo, que os polvos podem estar a aperfeiçoar a sua camuflagem enquanto dormem.

No texto que publicaram na revista Nature os investigadores contam como estudaram 29 polvos da espécie noturna Octopus laqueus, que revelou como durante o dia os polvos fecham os olhos e entram numa postura de descanso que é associada ao sono. A cada 60 minutos ou mais, os animais sofreram rápidas alterações da cor da pele, que duram cerca de um minuto, bem como alterações do ritmo respiratório e dos movimentos do corpo e dos olhos.

Quando a equipa tocava nos tanques, observavam que as reações dos animais eram apresentadas de maneira diferente, e consoante se estavam acordados, na fase calma do sono ou na fase ativa. Se os polvos fossem privados de sono durante dois dias, apresentavam um aumento da taxa de sono ativo e entravam mais cedo nesta fase, o que sugere um controlo auto-regulador ou homeostático (equilíbrio do organismo), um dos principais critérios do sono.

Numa fase seguinte do estudo, foram inseridas sondas para gravar a atividade neural dos polvos, o que revelou uma forte correlação entre a atividade de uma região do cérebro enquanto acordados e durante o sono ativo. Durante o sono ativo, os polvos também passaram por transições rápidas através de padrões cutâneos que coincidiam com os apresentados quando acordados.

Segundo os investigadores, os resultados confirmam que a fase de sono ativo dos polvos se assemelha ao sono REM dos vertebrados.