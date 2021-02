Os melhores alimentos para sobreviver ao inverno

Trincar uma maçã pode parecer uma banalidade, mas os nutrientes contidos na polpa, no sumo e na casca do fruto influenciam a forma como o seu organismo se autorregenera, combate ameaças exteriores como as infeções e trava batalhas contra a inflamação. No fundo, tudo o que ingerimos tem impacto na forma como as células se multiplicam, como os anticorpos defendem o corpo e até como o sistema imunitário elimina erros cometidos.



Também pode facilitar o sono e afastar a ansiedade e a depressão. Saber como potenciar os benefícios e eliminar os problemas exige, na maioria dos casos, uma alteração de hábitos alimentares. Pode não parecer fácil, mas os benefícios no seu bem-estar geral vão compensar os sacrifícios. Ponha a teoria em prática com os menus diários preparados para a SÁBADO pela nutricionista Lillian Barros.



Manter (e baixar) o peso

Jorge Nobre, de 56 anos, ganhou peso à custa de sumos concentrados que bebia várias vezes ao dia. Pior: em 2009 foi diagnosticado com diabetes tipo 2. "Durante 10 anos consegui controlar a doença com medicação", conta à. Mas o ano passado, depois de um amigo com a mesma maleita ter piorado, Jorge Nobre decidiu alterar a sua dieta e começar a fazer exercício todos os dias. Foram necessários apenas quatro meses para atingir o que desejava: "Em julho de 2019, a diabetes entrou em remissão e deixei de tomar medicamentos."