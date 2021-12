O Sushi at Home tem um menu especial de 44 peças para encomenda ou take-away ao longo do dia 31.

Entre os que preferem celebrar o ano novo em casa, há quem não dispense o bacalhau, o lombo de porco ou as passas na última refeição do ano. Para quem procura um prato diferente para encerrar um ano diferente, no entanto, o Sushi at Home tem uma proposta aliciante.