Como se perdem os quilos das festas?

Mesmo que tenha começado o ano decidido a perder 10 quilos, o melhor é não pensar nisso já. “Acho que nestes primeiros dias de janeiro tentar restringir muito não resulta”, defende a nutricionista Ágata Roquette. “Habituámo-nos a comer mais, mais doces, e o apetite está muito alterado.” Por isso, não deixe de atacar a balança – que, em média, deve acusar mais dois ou três quilos – mas com calma.



1. Não vale a pena comer menos

Primeira regra: é “urgente acabar com os doces, mas não vale a pena reduzir as quantidades de comida no prato”. Como se habituou a comer mais, é pouco provável que resulte. Também pode continuar a comer três a quatro colheres de sopa de hidratos de carbono (arroz, massa, etc.) ao almoço, mas evite-os ao jantar.



2. Abuse dos legumes

Comer a mesma quantidade não significa comer o mesmo. “O truque é aumentar o consumo de legumes e vegetais, que ocupam um grande volume no estômago, até o apetite regularizar.” Outra opção é começar sempre as refeições com sopa. Inclua alguns destes alimentos (em sopa e sumos): aipo, gengibre, canela e abacaxi.