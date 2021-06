O médico que prescreve o jejum

"Cuidar-se para se curar" é a proposta do centro Zuhaizpe, em Espanha, do médico Karmelo Bizkarra. Ao fim de uma semana, quem dali sai leva consigo as cinco chaves para a saúde: contacto com a natureza, respiração consciente, gestão emocional, equilíbrio entre descanso e repouso e, claro, uma alimentação saudável. O especialista defende que quanto menos misturas, mais fácil é a digestão.



"Cada vez que introduzimos um alimento diferente, entra um novo estímulo no aparelho digestivo e temos mais vontade de comer. O importante não é encher o abdómen. Devemos comer da forma mais saudável possível, aproveitando a energia da fruta e dos legumes." E vai mais longe: "Um dia em que comamos alimentos sem cor é um dia perdido a nível da nutrição. Fazer uma alimentação simples permite que se gaste menos energia na digestão e, assim, direcioná-la para a cura, tal como acontece no jejum."

Nos últimos 34 anos, passaram pelo centro do médico Karmelo Bizkarra entre 12 mil e 14 mil pessoas. Algumas para descansar, outras para uma alimentação saudável, mas a maioria vai para o jejum. O especialista defende que o jejum ajuda a curar algumas das doenças, da gripe à esclerose múltipla, e pode ser um aliado da quimioterapia. O centro costuma abrir de abril a outubro, embora devido à pandemia, este ano, comece apenas a 13 de junho.