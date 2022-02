Susana Soares: “Se fizer um hambúrguer com brócolos, os miúdos não terão aversão”

Ganhou gosto pela cozinha através do pai, “cozinheiro de mão-cheia”, e na escola apaixonou-se pela ciência por causa de uma professora do Secundário. Resultado: aliou as duas paixões. “Há muita ciência na cozinha. Reações químicas, como o processo de caramelização”, diz à SÁBADO Susana Soares. Desde 2014 que a investigadora, doutorada em Bioquímica, se dedica a estudar a forma como percecionamos o sabor dos alimentos – sobretudo os mais amargos e adstringentes [sensação que combina amargura e boca seca]. Razão: “São os que têm mais propriedades benéficas para a saúde”, justifica. Já descobriu que se se acrescentar bicarbonato de sódio à água de cozedura dos brócolos, o vegetal torna-se menos amargo. Acabou de receber uma das bolsas do Conselho Europeu de Investigação, as Starting Grants, para continuar este trabalho.





Como percecionamos o sabor dos alimentos: é genético ou educa-se?



As duas coisas, não se sabe ainda em que medida. Sabe-se, por exemplo, que a população ocidental tem um tipo de recetores do gosto amargo diferente da população asiática e por isso há uma perceção diferente. Também sabemos que a exposição continuada tem um peso importante. Um exemplo é o hábito de as pessoas tirarem o açúcar do café. No início, começa por ser intragável, mas depois a pessoa habitua-se.