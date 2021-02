Pedro Graça: “Recusamos um vinho mau, mas comemos uma sopa salgada, que nos mata”

Diretor da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação, da Universidade do Porto, já esteve à frente do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da DGS. Alerta que o sal mata mais que o açúcar.

Quando se mudou para o Porto, para estudar Nutrição em 1991, era difícil encontrar um bom pão. Pedro Graça é algarvio e recorda como era impossível comprar coentros na Invicta. "Não é um produto conhecido nem gostado, mas hoje posso encontrar os meus coentros. O País está a melhorar muito." Foi presidente do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, da Direção-Geral da Saúde, durante sete anos, e foi um dos responsáveis pelas maiores alterações dos hábitos alimentares, como a famosa taxa Coca-Cola, a redução do sal no pão e o fim da publicidade de produtos açucarados para as crianças.



Ainda assim, o nutricionista alerta para um risco: o desaparecimento da dieta mediterrânica. Foi um dos envolvidos na candidatura da Dieta Mediterrânica à UNESCO e fala dela com paixão. Quase tanta como a que tem pelos seus coentros.