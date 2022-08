Um guia completo para experiências a dois, em família, ou com um grupo de amigos – saiba onde dormir, o que provar, comprar e fazer do interior ao litoral alentejano.

100 sugestões para umas férias no Alentejo

As contas estão feitas: na edição desta semana, reunimos nem mais, nem menos do que 100 sugestões – nas áreas da hotelaria, restauração, natureza, lazer e muitas outras – para não ter mais desculpas para não ter o que fazer nas suas próximas férias no Alentejo.