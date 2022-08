Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

O Pôr do Sol no Castelo, em Lisboa, prossegue a sua programação em agosto. Para o primeiro fim de semana do mês, o Hot Clube apresenta o Quarteto Nuno Ferreira, no sábado, e o Dj set de Pedro Tenreiro, no domingo. Os concertos começam sempre às 19h e são de entrada livre, mediante a lotação do espaço. Cada pessoa pode levantar dois bilhetes no dia do espetáculo. A terceira edição do Pôr do Sol no Castelo de São Jorge conta ainda com o Duarte Ferreira Quarteto (13 ago.), Da Chcik Dj Set (14 ago.), M3dusa Dj Set (21 ago.) e Rui Miguel Abreu Dj Set (28 ago.).