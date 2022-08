As 3 melhores praias alentejanas para os miúdos

Carvalhal

Zambujeira do Mar

As praias da zona norte da Zambujeira são muito concorridas, mas poucos quilómetros a sul encontramos esta praia que, não só é mais sossegada, como tem um areal extenso para brincadeiras e uma beleza natural muito peculiar. O areal é divido por um riacho, que corre até ao mar, e é envolvido por altas arribas, que protegem e escondem a praia. As infraestruturas de apoio são confortáveis, com parque de estacionamento, casas de banho e restaurantes com bons preços nas imediações.