5 bares alentejanos para descontrair depois de um dia de praia

Sublime Beach Club

Praia do Carvalhal, Comporta

Extensão da elegância do resort Sublime Comporta, tem uma extensa esplanada, decoração primorosa e DJ para animar os fins de tarde. Além de uma longa carta de vinhos e excelentes cocktails de autor, conte com pratos principais que refletem a gastronomia local, petiscos bem frescos e marisco ainda mais.