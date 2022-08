12 hotéis alentejanos que nos fazem sentir em casa

Monte da Bemposta

Porto Covo

A estrada que nos leva até ao Monte da Bemposta é uma das mais bonitas e fotografadas de Portugal – com a Ilha do Pessegueiro em fundo, nem o alcatrão novo lhe conseguiu tirar o charme de ser uma estrada que parece ter sido desenhada a régua e esquadro por um arquiteto de excelência, o tal que, se continuar a descansar ao sétimo dia, descansa com certeza neste monte. O Monte da Bemposta não exagera no autoelogio: ele entrega mesmo “a tranquilidade do campo junto ao mar” numa “quinta que um dia deu à costa na fantástica Costa Alentejana”.