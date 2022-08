4 praias fluviais alentejanas para desenjoar das marítimas

Azenhas d’El Rei

Alandroal

Área de recreio e de lazer recentemente inaugurada na Albufeira de Alqueva. É a primeira praia fluvial no concelho do Alandroal, foi distinguida com a Bandeira Azul, tem Centro Náutico, cerca de 150 metros de areal, relva, sombras, posto de socorro, acessibilidades, ancoradouro, rampa, restaurante e bar de apoio, duches e casas de banho públicas, zona de merendas e parque de estacionamento. Fica em frente à praia espanhola de Cheles, Badajoz, e oferece várias opções quanto à prática desportiva.