As 5 praias mais bonitas do Alentejo

Aberta Nova

Melides, Grândola

Distinguida com a Bandeira Azul pela qualidade das suas águas, pelos serviços e apoios, mas também pela envolvente natural, a Aberta Nova é uma praia a desbravar. Está a oito quilómetros de Melides e tem um extenso areal que vem desde a ponta de Troia, para um total de mais de 40 quilómetros de praias com diferentes denominações. As arribas fósseis também estão presentes, tal como uma vista abrangente que vai da Arrábida a Sines, nos dias de boa visibilidade. É também conhecida pela possibilidade de pesca a partir do areal.