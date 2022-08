Festas e festivais a não perder no Alentejo em agosto

Festival do Crato

23 a 27/8, Crato

€12-€17 (diário); €45-€60 (geral)

O festival de música da vila do Crato tem como destaques a rapper Nenny (terça, 23), Gabriel, o Pensador e Dino D’Santiago (24), Miguel Araújo e Bárbara Tinoco (25), Jessie J e St. Lundi (26) e The Jesus and Mary Chain e Amor Electro (27).