10 restaurantes para comer bom peixe no Alentejo

Trinca Espinhas

São Torpes

Reaberto em junho, com obras (bem) feitas, privilegiando a luz natural e a vista para a praia, em frente, tem uma vitrina com peixe do dia, do mar e fresquíssimo (dourada, pregado ou robalo, a €70/kg, lula por €60 ou polvo por €45), que é servido com um acompanhamento à escolha – da salada ao arroz de coentros. E ainda: boas carnes e excelentes arrozes de choco, lingueirão ou marisco, opções vegetarianas e garrafeira selecionada (mas, para gastar menos, atenção aos vinhos de marca própria, a partir de €14).