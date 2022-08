5 restaurantes do Alentejo que valem pela decoração

O Moinho do Cu Torto

Évora

Casa de petiscos – com destaque para a cabeça de xara, as enguias fritas, as pataniscas e os peixinhos da horta –, inclui uma boa esplanada na eira de um conjunto de edifícios rurais em torno de um verdadeiro moinho antigo, de onde vem a farinha usada no pão servido à mesa. O interior – com lareira, cortinas mimosas e detalhes regionais – faz-nos sentir como se estivéssemos no conforto do lar. Atenção ainda às migas de espargos, à açorda de bacalhau, à sopa de tomate e de cação e, no remate, à sericaia e à encharcada.

R. Santo André, 2, Évora • 266 771 060 • preço médio: €20