Alentejo: 3 sítios para ver e fotografar o pôr do sol

Cabo Sardão

Zambujeira do Mar

Ponto mais ocidental da costa alentejana e local de nidificação de muitos casais de cegonha brancas, tem um entorno pontuado por escarpas e ilhotas de cortar a respiração. Admirá-lo ao pôr do sol ou mesmo de noite, com as constelações nítidas no céu, é um privilégio. Ligando para a Capitania de Sines é possível marcar visita ao farol.