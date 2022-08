7 trilhos e caminhadas para desbravar a pé o Alentejo

Para os mais aventureiros, estes caminhos proporcionam o contacto mais direto com a natureza alentejana.

Caminho da Missa

Évora

Apesar do baixo grau de dificuldade, este percurso de 10 km tem duração aproximada de três horas, e pode não ser para todos. Se aceitar o desafio, passará pelos principais centros rurais de culto religioso de Évora, incluindo os templos do Senhor dos Aflitos (partida), São Roque ou Nossa Senhora do Espinheiro (chegada).