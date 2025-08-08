Médio Oriente: Oposição israelita classifica como "desastre" plano para ocupar Cidade de Gaza

Sábado – Pense por si

O líder da oposição considerou que os dois ministros ultranacionalistas e colonos levaram Benjamin Netanyahu a tomar uma decisão que "levará meses" e "conduzirá à morte dos reféns e de muitos soldados".

O líder da oposição israelita, Yair Lapid, afirmou esta sexta-feira que a decisão do governo israelita de ocupar a Cidade de Gaza, onde vive um milhão de habitantes, "é um desastre que conduzirá a muitos mais desastres".

Lapid afirmou na sua conta na rede social X que a decisão do Executivo israelita está "em completa contradição com a opinião do Exército e dos funcionários de segurança" e que não leva em consideração "o desgaste e a exaustão das forças combatentes".

O líder da oposição considerou que os dois ministros ultranacionalistas e colonos israelitas — o das Finanças, Bezalel Smotrich, e o da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir — levaram o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, a tomar uma decisão que "levará meses" e "conduzirá à morte dos reféns e de muitos soldados".

Além disso, disse ainda, esse plano "custará aos contribuintes israelitas dezenas de milhões e levará a um colapso político".

"Isso é exatamente o que o Hamas queria: que Israel ficasse preso num território, sem objetivo, sem definir o panorama para o dia seguinte, numa ocupação inútil, que ninguém entende onde leva", afirmou.

O gabinete de segurança do Governo de Israel deu "luz verde" esta madrugada a um plano militar proposto por Netanyahu para ocupar a Cidade de Gaza, no norte do enclave, onde reside um milhão de pessoas.

Em declarações à estação norte-americana de televisão Fox News antes da reunião do gabinete, Netanyahu afirmou que o seu objetivo era ocupar toda a Faixa de Gaza, mas que não pretende ficar com ela nem governá-la, e sim manter um "perímetro de segurança" e entregá-la a "forças árabes que a governem" sem ameaçar Israel e sem o Hamas.

As forças armadas mostraram-se relutantes em relação a este plano, uma vez que implicará operar em locais onde se encontram detidos reféns israelitas [Israel estima que restem 20 reféns vivos e 30 estejam mortos], e persiste o receio de que as milícias palestinianas em Gaza os executem perante o avanço das tropas, como já aconteceu no final de agosto de 2024 com seis cativos, encontrados a 01 de setembro.

