Expansão de operações militares israelitas em Gaza seria “catastrófica", diz ONU

Lusa 05 de agosto de 2025 às 21:33
Declarações surgem após a imprensa israelita ter noticiado que o Governo tem planos para uma ocupação completa da Faixa de Gaza.

A expansão das operações militares israelitas em Gaza poderia ter "consequências catastróficas", alertou esta terça-feira no Conselho de Segurança das Nações Unidas o subsecretário-geral da organização Miroslav Jenca.

"O direito internacional é claro a este respeito: Gaza é e deve permanecer parte integrante de um futuro Estado palestiniano", sublinhou Jenca, numa reunião de emergência do Conselho de Segurança sobre o conflito, um dia depois de os media israelitas terem noticiado a intenção do governo de Benjamin Netanyahu avançar para o controlo militar total do enclave, incluindo zonas onde deverão estar os reféns israelitas tomados pelo movimento islamita palestiniano Hamas.

Netanyahu manteve esta terça-feira uma reunião de cerca de três horas com o chefe das forças armadas, Eyal Zamir, após a imprensa israelita ter noticiado a oposição do líder militar aos planos do Governo para uma ocupação completa da Faixa de Gaza, onde permanecem cerca de 50 reféns israelitas, 20 dos quais vivos.

Expansão de operações militares israelitas em Gaza seria “catastrófica", diz ONU