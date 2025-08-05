Expansão de operações militares israelitas em Gaza seria “catastrófica", diz ONU

Declarações surgem após a imprensa israelita ter noticiado que o Governo tem planos para uma ocupação completa da Faixa de Gaza.

A expansão das operações militares israelitas em Gaza poderia ter "consequências catastróficas", alertou esta terça-feira no Conselho de Segurança das Nações Unidas o subsecretário-geral da organização Miroslav Jenca.



ONU alerta para consequências "catastróficas" de expansão militar israelita em Gaza AP Photo/Abdel Kareem Hana

"O direito internacional é claro a este respeito: Gaza é e deve permanecer parte integrante de um futuro Estado palestiniano", sublinhou Jenca, numa reunião de emergência do Conselho de Segurança sobre o conflito, um dia depois de os media israelitas terem noticiado a intenção do governo de Benjamin Netanyahu avançar para o controlo militar total do enclave, incluindo zonas onde deverão estar os reféns israelitas tomados pelo movimento islamita palestiniano Hamas.

Netanyahu manteve esta terça-feira uma reunião de cerca de três horas com o chefe das forças armadas, Eyal Zamir, após a imprensa israelita ter noticiado a oposição do líder militar aos planos do Governo para uma ocupação completa da Faixa de Gaza, onde permanecem cerca de 50 reféns israelitas, 20 dos quais vivos.