Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de agosto de 2025 às 10:39

“Tive os dedos amputados”: o relato dos sobreviventes do ataque israelita ao Hezbollah

Seis pessoas relataram o “terror” vivido no Líbano, quando Israel atacou o Hezbollah.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente