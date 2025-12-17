Avião que seguia para Espanha faz aterragem de emergência no aeroporto de Faro. Foi declarado alerta vermelho

Um avião da companhia Jet 2, que seguia de Londres para Fuerteventura, em Espanha, declarou emergência a bordo e pediu para aterrar no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro.



Segundo o CM apurou, às 10h24 foi declarado o alerta vermelho, levando à mobilização de todos os meios de socorro previstos no plano prévio do aeroporto. Foi detetado um problema técnico na aeronave.

Segundo o CM apurou, a aeronave transporta 179 passageiros e tripulantes a bordo. O avião já aterrou em segurança.