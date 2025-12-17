Sábado – Pense por si

Avião que seguia para Espanha faz aterragem de emergência no aeroporto de Faro. Foi declarado alerta vermelho

Correio da Manhã 11:09
Aeronave transporta 179 passageiros e tripulantes a bordo.

Um avião da companhia Jet 2, que seguia de Londres para Fuerteventura, em Espanha, declarou emergência a bordo e pediu para aterrar no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro.

Segundo o CM apurou, às 10h24 foi declarado o alerta vermelho, levando à mobilização de todos os meios de socorro previstos no plano prévio do aeroporto. Foi detetado um problema técnico na aeronave.

Segundo o CM apurou, a aeronave transporta 179 passageiros e tripulantes a bordo. O avião já aterrou em segurança.

Avião que seguia para Espanha faz aterragem de emergência no aeroporto de Faro. Foi declarado alerta vermelho