Zelensky vê na integração na UE uma espécie de garantia de segurança, ainda que não compense a não entrada na NATO. É possível sonhar com um cessar-fogo capaz de evitar uma futura terceira invasão russa da Ucrânia (agora para Odessa e talvez Kiev, rumo às paredes da frente Leste da UE)? Nunca num cenário de concessão do resto do Donbass. O invadido a oferecer, pela negociação, ao invasor o que este não foi capaz de conquistar no terreno? Não pode ser. Aberração diplomática que o fraco mediador Trump tenta impor aos ucranianos.
A Ucrânia não vai, não pode, aceitar uma cedência de território na parte que ainda controla no Donbass. Isso seria aberração diplomática, histórica e política: o invadido a ceder ao invasor uma parte que este não conseguiu conquistar pela força? Ora, por incrível que pareça, é isto que a Administração Trump tem tentado fazer com que os ucranianos aceitem, numa obediente diligência do suposto "mediador" à parte que está a invadir. Se o processo negocial tem denunciado uma posição pró-russa dos EUA de Trump, a Ucrânia sabe, por outro lado, que nunca ficará sozinha. A Europa está no processo, não só por motivos caridosos, mas por interesse própria: a sua nova arquitetura dependerá do que a Ucrânia conseguir resistir. Por entre argumentos repetidos e esgotados, do processo negocial surgiu novidade interessante: para compensar uma não entrada na NATO, a Ucrânia poderia entrar na UE já em janeiro de 2027. Garantia de segurança de segunda apanha? Chamem-lhe o que quiser. Mas será um dos pontos a olhar com atenção em 2026: vai mesmo a integração europeia da Ucrânia acelerar nos próximos meses? E disso dependerá um possível processo eleitoral, já em pleno estatuto UE? Ou pode vigorar o pior cenário, com Zelensky empurrado pelos americanos a aceitar eleições em breve, com óbvio risco de interferência russa e possível vitória de "fantoche" pró-russo? A Europa tem de ter sempre uma palvra a dizer. Não, a Ucrânia não ficará sozinha.
Ser liberal é viver e deixar viver. É também não sucumbir ao ressentimento social: as páginas em que Cotrim de Figueiredo confessa essa tentação quando olhava para os colegas mais abonados do Colégio Alemão são de uma honestidade tocante.
Mesmo nessa glória do mau gosto, ele encontra espaço para insultar, nas legendas, os seus antecessores, os Presidentes de que ele não gosta, a começar por Biden. É uma vergonha, mas o mundo que Trump está a criar assenta na pouca-vergonha
Zelensky vê na integração na UE uma espécie de garantia de segurança, ainda que não compense a não entrada na NATO. É possível sonhar com um cessar-fogo capaz de evitar uma futura terceira invasão russa da Ucrânia (agora para Odessa e talvez Kiev, rumo às paredes da frente Leste da UE)? Nunca num cenário de concessão do resto do Donbass. O invadido a oferecer, pela negociação, ao invasor o que este não foi capaz de conquistar no terreno? Não pode ser. Aberração diplomática que o fraco mediador Trump tenta impor aos ucranianos.