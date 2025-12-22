Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
22 de dezembro de 2025 às 23:00

Um liberal para o Natal

Ser liberal é viver e deixar viver. É também não sucumbir ao ressentimento social: as páginas em que Cotrim de Figueiredo confessa essa tentação quando olhava para os colegas mais abonados do Colégio Alemão são de uma honestidade tocante.

NO BESTIÁRIO da política nacional, nada bate o horror primitivo à palavra “liberal”. Coisa estranha. Se estivéssemos nos séculos XVII e XVIII (que usavam a palavra como adjectivo, não como substantivo), eu percebia: o estreito mundo da monarquia absoluta não permitia certos namoros. Mas, no século XXI, quando vivemos em democracias (precisamente) liberais, é preciso uma cegueira intelectual profunda para ver no termo uma promessa de apocalipse.

