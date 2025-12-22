Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
22 de dezembro de 2025 às 23:00

O Rei Midas ao contrário

Mesmo nessa glória do mau gosto, ele encontra espaço para insultar, nas legendas, os seus antecessores, os Presidentes de que ele não gosta, a começar por Biden. É uma vergonha, mas o mundo que Trump está a criar assenta na pouca-vergonha

O homem mais perigoso do mundo é uma espécie de Rei Midas ao contrário: tudo em que toca transforma-se em lama tóxica, para não ter de usar um plebeísmo escatológico. Esse homem é um perigo porque não está bom da cabeça, sofre de um narcisismo patológico próximo da demência, e é ao mesmo tempo o homem mais poderoso do mundo.

