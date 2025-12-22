Sábado – Pense por si

João Pedro George
João Pedro George
22 de dezembro de 2025 às 23:00

Parte 1: Mexer em papéis e encontrar um tesouro

A avó de Maria de Lourdes foi dama de companhia da mãe de Fernando Pessoa. E deixou-lhe umas folhas amaralecidas, que elaenviou a Natália Correia, já nos anos 80. Eram inéditos da mãe do poeta.

Em finais da década de 1980, os serviços da Assembleia da República receberam um telefonema de uma desconhecida. Queria entrar em contacto com Natália Correia, a então deputada independente eleita para o Parlamento nas listas do Partido Renovador Democrático (PRD), nas legislativas de 19 de Julho de 1987 (as que tinham dado a primeira maioria absoluta a Aníbal Cavaco Silva).

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida

A Ucrânia não ficará sozinha

Zelensky vê na integração na UE uma espécie de garantia de segurança, ainda que não compense a não entrada na NATO. É possível sonhar com um cessar-fogo capaz de evitar uma futura terceira invasão russa da Ucrânia (agora para Odessa e talvez Kiev, rumo às paredes da frente Leste da UE)? Nunca num cenário de concessão do resto do Donbass. O invadido a oferecer, pela negociação, ao invasor o que este não foi capaz de conquistar no terreno? Não pode ser. Aberração diplomática que o fraco mediador Trump tenta impor aos ucranianos.

Menu shortcuts

Parte 1: Mexer em papéis e encontrar um tesouro