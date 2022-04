Refugiados ucranianos recebidos por russos na Câmara de Setúbal

Refugiados chegados a Portugal vindos da Ucrânia foram recebidos por russos no gabinete de apoio aos refugiados da Câmara de Setúbal, liderada pela CDU.

Refugiados vindos da Ucrânia foram recebidos na Câmara Municipal de Setúbal por russos e viram os seus documentos fotocopiados. Ao Expresso admitem ter medo.







Chegados a Portugal, ucranianos que fugiram da guerra viram os seus documentos serem copiados e perguntam às mulheres onde ficaram os maridos. Os documentos fotocopiados tinham as moradas da família, a filiação e o nome do marido, revela o semanário.Um dos funcionários a orientar quem chega é Igor Khashin, antigo presidente da Casa da Rússia e do Conselho de Coordenação dos Compatriotas Russos, denuncia Inna Ohnivets, a embaixadora da Ucrânia em Lisboa.tentou contactar a Câmara de Setúbal, não tendo recebido resposta.