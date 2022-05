Igor Kashin terá tido acesso a bases de dados nacionais

A sua asssociação (a Edintsvo) teve durante cinco anos um protocolo com o IEFP que lhe permitia aceder à plataforma deste órgão do governo. O russo pró-Kremlin está no centro de uma polémica por ter sido designada pela câmara de Setúbal para questionar refugiados ucranianos

A Associação dos Emigrantes de Leste - Edinstvo teve durante vários anos protocolos com a delegação de Setúbal do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) que lhe permitiram, no exercício dessa colaboração, aceder a bases de dados nacionais de portugueses, diz à SÁBADO uma fonte, que pretende manter o anonimato e que durante algum tempo, entre 2015 e 2016, se dirigiu à sede da associação para as obrigatórias apresentações periódica no âmbito do subsídio de desemprego.