As autoridades portuguesas estão a tentar confirmar, a todo o custo, se entre os mais de 2000 terroristas do autoproclamado Estado Islâmico capturados pela forças curdas estará o mais perigoso jihadista nacional: Nero Saraiva. Os relatos de que o primeiro português a juntar-se ao Estado Islâmico estaria em Baghouz chegaram à poucas semanas, através de Ângela Barreto, mulher do jihadista Fábio Poças.





Com um mandado de captura internacional emitido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal - e, apurou a, alvo de uma investigação nos EUA - Nero Saraiva é mais do que um simples jihadista: ele fez parte do primeiro grupo de ocidentais a viajar para a Síria, no início de 2012, deixou um rasto de ligações que vai da Tanzânia à Finlândia, do Reino Unido à Suécia, e terá estado envolvido no rapto e execução de reféns ocidentais por parte do EI.

Para Portugal, caso se confirme, a detenção do jihadista confrontará o governo com um problema que, até agora, não existia: a possibilidade de ter de lidar com um perigoso terrorista, que passou oito anos num palco de conflito. "Isto muda tudo. Se até agora havia o problema do que fazer com as mulheres e as crianças, ninguém sabe o que acontecerá se o Nero for detido", confidencia à SÁBADO uma fonte das forças de segurança que mais de perto acompanha o fenómeno terrorista.



Capa n.º 780