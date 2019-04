Capa n.º 780

A Quinta do Eirado, em São Mamede de Infesta, Matosinhos, é conhecida na zona por ser um local onde é possível organizar festas, como casamentos, batizados ou cocktails, num edifício modernista criado pelo arquiteto Álvaro Leite de Siza.Implantado num terreno com mais de 3 mil m2, o edifício junta também uma casa brasonada, com tetos trabalhados, que pertenceu a uma família Inglesa dedicada à comercialização do vinho do Porto. Mas para além de festas, a propriedade é também sede do escritório do advogado Aníbal Pinto, o ex-representante do pirata informático Rui Pinto . A explicação: para além de advogado, Aníbal Pinto é também o administrador único da empresa Sucesso & Lazer – Festas e Eventos, SA.O antigo advogado de Rui Pinto foi constituído arguido no âmbito do 'Caso Doyen'. É suspeito de ter atuado em coautoria com o alegado hacker na tentativa de extorsão ao fundo de investimento maltês. Porém, o advogado diz que nunca participou em nenhum crime."Nunca participei num crime com consciência disso. Agora, nós [advogados] fazemos uma série de coisas que pode roçar no limite do legal/ilegal. Eu nunca participei em nenhum crime, estou absolutamente tranquilo", garantiu Aníbal Pinto.