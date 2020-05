O processo dos oito jihadistas portugueses acusados de pertencerem e financiarem o auto-proclamado Estado Islâmico anda num vai-vem. Depois de o Tribunal Judicial de Lisboa se ter declarado incompetente para julgar o caso e remetido o processo para a comarca de Sintra, agora foi a vez deste tribunal se declarar incompetente por considerar que o processo deve decorrer Lisboa. A decisão sobre onde o julgamento se irá realizar terá agora de ser tomada pelo Tribunal da Relação.



O odisseia judicial

No final da instrução, em que pronunciou todos os arguidos pelos crimes de que estavam acusados, o juiz Carlos Alexandre remeteu o processo para o Juízo Central Criminal de Lisboa por entender que era esse o tribunal competente para julgar o caso. No entanto, como a SÁBADO noticiou no final de abril, o juiz a quem o caso foi distribuído, Francisco António de Almeida Coimbra, declarou-se incompetente para julgar o caso. Motivo: na sua interpretação, o julgamento deveria decorrer na comarca onde foram praticados os últimos atos do inquérito. Ou seja, a detenção e a busca domiciliária a Rómulo Rodrigues da Costa, o único dos oito acusados que se encontra detido em Portugal.



Para o juiz, apesar de os crimes terem sido cometidos ao longo do tempo e em parte no estrangeiro (Reino Unido, Tanzânia e Síria), "o local onde foram praticados os últimos atos relevantes" foi a "residência utilizada pelos arguidos Edgar Costa, Celso Costa e Rómulo Costa", em Massamá. Casa utilizada quando os jihadistas vinham a Portugal, onde o último foi detido em junho de 2019 e onde foram apreendidos diversos objetos relacionados com o apoio e adesão a organizações terroristas.



Quando chegou ao Juízo Central Criminal de Sintra, o processo foi distribuído à juiz Ester Pacheco dos Santos. E após analisar o inquérito, esta magistrada não teve dúvidas: a competência para julgar o caso cabe ao Juízo Central Criminal de Lisboa.



No despacho que que justifica a sua decisão, a magistrada começa por referir que dos crimes em causa, a adesão e apoio e o financiamento ao terrorismo são os mais graves, com uma moldura penal que vai dos 8 aos 15 anos de prisão. E se é claro que a adesão e o apoio estão relacionados com diversas áreas (Inglaterra, Portugal, Tanzânia e Síria) já quanto ao financiamento a investigação é clara ao determinar que "o mesmo se consumou em Lisboa". Foi aí, segundo a acusação do Ministério Público, que Celso, Edgar e Cassimo fizeram várias transferências de dinheiro para Nero Saraiva, que estava já na Síria e para a Tanzânia, onde se encontrava Isham Iqbal, um britânico membro do grupo que acabou por ser detido com um passaporte falso. É por isso que, para a juiz Ester Pacheco dos Santos, a declaração de incompetência do Tribunal de Lisboa "ficou a dever-se seguramente a lapso, ou, pelo menos, a uma interpretação que, por ser inaceitável, não subscrevemos".



No mesmo despacho, refere que o juiz do Juízo Central de Lisboa entendeu que os últimos atos relevantes respeitantes aos crimes em causa foram cometidos na residência de Edgar, Celso e Rómulo Costa em Massamá, local onde o último foi detido e foram apreendidos vários objetos relacionados com a atividade dos suspeitos. E que para se declarar incompetente, o magistrado invocou "apenas e só" a circunstância de o último ato de recolha de prova ter aí ocorrido. Mas para o tribunal de Sntra, essa é uma "errada interpretação dos elementos constitutivos do tipo de crimes pelos quais se mostram pronunciados os arguidos". Mais: a apreensão de diversos objetos relacionados com a atividade terrorista é "absolutamente irrelevante" para a consumação do crime e, consequentemente, para a determinação da competência territorial", sendo apenas um "meio de obtenção de prova".



Para a juíza Ester Pacheco dos Santos, considerar um meio de obtenção de prova para determinar a competência territorial "quando é certo que dela não se retirou qualquer consequência relativa à execução de qualquer tipo de crime passa, necessariamente, por uma subversão, razão pela qual não se subscreve nem se aceita" a argumentação do juiz do Juízo Central Criminal de Lisboa.



Por fim, a juíza escreve que mesmo que existam dúvidas quanto ao crime mais relevante a lei é clara: quando o crime foi cometido em várias áreas ou se desconhece o elemento relevante a lei determina que o tribunal competente é o da área onde houve a notícia do Crime - que será Lisboa uma vez que a participação ocorreu no DCIAP.



Perante o chamado conflito negativo de incompetência, terá de ser o Tribunal da Relação de Lisboa a resolver o diferendo. O processo já foi enviado aos desembargadores, uma vez que um dos arguidos, Rómulo Costa, encontra-se detido há quase um ano no Estabelecimento Prisional de Monsanto.



Dos restantes membros da rede, Cassimo Turé encontra-se a viver em Londres enquanto Nero Saraiva - considerado o mais perigoso membro do grupo - está há um ano preso na Síria, sob controlo das forças curdas, onde é considerado um elemento valioso por ter sido dos primeiros europeus a viajar para a Síria e a juntar-se ao Estado Islâmico. Os restantes (Celso e Edgar Rodrigues da Costa, Fábio Poças, Sadjo Turé e Sandro Marques) estão em paradeiro incerto. Apesar de as autoridades acreditarem que foram mortos em combate na Síria, a ausência de provas do seu falecimento faz com que o processo contra eles continue e sejam julgados à revelia.



Todos eles, à excepção de Rómulo Costa e Cassimo Turé, deslocaram-se para a Síria entre 2012 e 2014 onde estiveram envolvidos no rapto do fotojornalista britânco John Cantlie, no recrutamento de cidadãos europeus para a jihad e fizeram parte do autoproclamado Estado Islâmico.

