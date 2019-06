Nesta entrevista, Duarte, que tinha o nome de guerra Abu Muhajir Al Porthugali, diz que o seu objetivo era ir para a Península Arábica estudar religião. Mas que como não conseguiu, houve alguém quem através do Facebook o encaminhou para a Síria. Do Luxemburgo apanhou um avião para Istambul e daí apanhou um autocarro para Gaziantep, onde atravessou a fronteira com um contrabandista para Jarablus. "Fiquei em Jarablus 17 dias sem ver nada. Estava numa base e não consegui ver nada durante 17 dias. Depois um homem veio e lei o nome de todos. O meu estava na lista. Ele disse que precisava de ir para o campo de treino imediatamente", disse.



O campo era entre Tabqa e Raqqa, a capital do Estado Islâmico. Ao fim de dois meses, diz, quiseram envia-lo para combate. "Mas disse-lhes que não queria lutar. Então perguntaram-me 'okay, o que sabes fazer?'. (...) disse que podia tirar fotos, como em vídeos. Ele disse ok, que ia para a secção de média. Depois fui para Manbij, em Allepo. Fiquei lá dois meses a trabalhar nos media até ter problemas com o Emir", contou.



Na entrevista, explicou que depois disso foi atingido por estilhaços na coluna e não se conseguiu mexer por seis meses. Ao fim desse tempo foi transferido para o Gabinete dos Feridos onde recebeu um cartão e dinheiro mensalmente. Quando voltou a mexer-se foi para Raqqa, onde se casou com uma francesa de origem africana. Tem dois filhos: um rapaz de três anos e uma rapariga com dois. Não vê nenhum deles desde que saíram de Baghouz, o último reduto dos jihadistas.



No final da entrevista, diz querer voltar ao Luxemburgo, onde vivia e onde corre um processo judicial contra si. Ao contrário do outro grupo de jihadistas portugueses, a Polícia Judiciária e o Ministério Público não abriram qualquer inquérito contra Steve Duarte. Apesar de ter apenas nacionalidade portuguesa, é procurado ao abrigo de um mandado de captura emitido pelas autoridades luxemburguesas.



"Claro que quero voltar para a minha família e trabalhar. Não quero voltar ao Estado Islâmico. Quero voltar ao Luxemburgo e começar um novo emprego. Totalmente novo, ver as minhas crianças, tomar conta delas e vê-las crescer", disse. "Quando vim para o Estado Islâmico, não vi boas condutas morais. Disse-lhes diretamente", garantiu, contrariando tudo aquilo que ao longo do tempo foi escrevendo nas redes sociais. "Estou a pensar em ir para o Luxemburgo e tenho de ir para a prisão. Cometi um erro e se este erro merece a prisão estou pronto para ir para a prisão".

Steve Duarte, o jihadista português do Estado Islâmico que está detido na síria deu uma entrevista à televisão curda na qual expressa o desejo de voltar à Europa, mais concretamente ao Luxembrugo, com a mulher e os dois filhos. Duarte, que tem apenas nacionalidade portuguesa, garante que não teve qualquer papel nas atrocidades cometidas pelo grupo terrorista e que chegou a estar seis meses internado depois de ser atingido por estilhaços.Tal como a SÁBADO avançou em maio , Steve Duarte foi o segundo jihadista português a ser capturado pelas forças curdas na Síria. Agora, na primeira entrevista que dá desde que foi preso dá a sua versão da viagem até ao autoproclamado califado. Contudo, não foi questionado sobre a sua participação num vídeo do EI em que surge a executar um prisioneiro, nem sobre outros detalhes que, para as autoridades europeias, provam que teria um papel importante no grupo terrorista.