As autoridades identificaram oito raparigas que viajaram para a Síria com os portugueses do Estado Islâmico. Algumas levaram as crianças nascidas em Portugal, no Reino Unido e na Tanzânia – ao todo estão sinalizadas 15 menores. Sem contar com as luso-descendentes e os seus filhos.

Chamam-se Fatuma, Seri, Reema, Sabina, Mayibongwe, Zara, Ruzina e Ângela. Nasceram em locais tão diferentes como Tanzânia, Indonésia, Reino Unido, Alemanha, Zimbabwe e Holanda. Têm actualmente entre 23 e 30 anos e em comum o facto de terem casado – em cerimónia civil ou apenas religiosa – com um dos portugueses que se juntaram ao autoproclamado Estado Islâmico (EI): os irmãos Celso e Edgar Rodrigues da Costa, Fábio Poças, Sandro Marques e Sadjo Turé. Todas elas, bem como as 15 crianças que nasceram dessas relações, foram identificadas pelas forças e pelos serviços de segurança portugueses devido a uma possibilidade cada vez mais real: o seu regresso à Europa e a Portugal, onde as famílias dos respectivos maridos estarão dispostas a acolhê-las.



Esta lista, confirmada pela SÁBADO ao longo dos últimos meses, através do cruzamento de várias fontes, em Portugal e na Europa, não é ainda definitiva. A estas mulheres há ainda que juntar, pelo menos, mais dois nomes: Catarina Almeida, uma portuguesa que foi para a Síria tentar salvar o filho, Dylan Almeida; e Vani Cheriff, uma luso-descendente que casou com um combatente tunisino já falecido e com quem teve três filhos. Ambas estão no campo de refugiados de Roj (Catarina com o neto), controlado pelas milícias curdas YPG. Existirão outras, como as mulheres e os filhos de Nero Saraiva, cuja identidade a SÁBADO não conseguiu apurar, ou os filhos de Luís Carlos Almeida (já falecido), Steve Duarte ou Mikael dos Santos (desaparecidos).



Do grupo de cinco jihadistas portugueses originários da região da Grande Lisboa e que se radicalizaram no Reino Unido, o primeiro a ter filhos foi Sadjo Turé. Nascido a 24 de Dezembro de 1979 na Guiné -Bissau, era o mais velho do grupo e o único criado como muçulmano. Depois de crescer na Linha de Sintra, onde fez parte do grupo de hip-hop Greguz du Shabba, mudou-se para Londres entre 2005 e 2006 e instalou-se num apartamento em Creighton Road, na zona norte da capital britânica. Mais tarde mudou-se para a zona de Leyton.



Terá sido aí que conheceu Zara Iqbal, 10 anos mais nova, nascida a 21 de Novembro de 1989. No fim de 2011 os dois viajaram para a Tanzânia, onde as autoridades portuguesas acreditam que Sadjo terá tido treino terrorista. Foi aí, em Dar es Salaam, que a 9 de Fevereiro de 2012 nasceu o seu primeiro filho, Yusha. Nos meses seguintes, de acordo com as informações recolhidas pelas forças e pelos serviços de segurança nacionais, Sadjo Turé terá viajado para o Norte da Síria juntamente com Nero Saraiva e os irmãos Celso e Edgar Rodrigues da Costa, onde terão estado envolvidos no rapto dos jornalistas John Cantlie e Jeroen Oerlemans a 17 de Julho de 2012. A criança acabaria por ser registada na secção consular da embaixada de Portugal em Ancara, na Turquia, a 9 de Agosto de 2012.



Preparativos em Portugal

De acordo com as informações recolhidas pela SÁBADO em Londres, após o regresso à Europa, Sadjo e Zara instalaram-se no bairro de Newham, numa casa da família da mulher. A 9 de Janeiro de 2013 o português acabaria por ser preso no aeroporto de Gatwick quando se preparava para embarcar num avião por suspeitas de envolvimento no rapto de John Cantlie. Apesar das buscas ao seu apartamento, foi libertado ao fim de uma semana – e começou a preparar a partida para a Síria.



Entre Abril e Maio desse ano, enviou a mulher e o filho para Lisboa. Zara e Yusha ficaram alojados numa pensão na zona de Mem Martins, até que em Junho de 2013 apanharam um avião para a Turquia, na companhia de Celso Rodrigues da Costa, Reema Iqbal (irmã de Zara) e do filho de ambos, Ibraheem. Proibido de deixar o Reino Unido, Sadjo tratou da venda da casa da família até conseguir iludir a vigilância das autoridades britânicas. A 31 de Março de 2014, de acordo com os registos de entrada no território do Estado Islâmico divulgados pela SÁBADO em Março de 2016, chegou à Síria. Ofereceu-se para combatente e, de acordo com os ficheiros, disse ter dois filhos – Zara estaria grávida de Dasia quando viajou. Já na Síria viria a nascer uma terceira criança, que baptizaram como Yunus. Sadjo terá morrido no fim de 2015.



A relação entre Sadjo e Celso Rodrigues da Costa era próxima. Este último foi o segundo do grupo de amigos a viajar para Londres. Ao contrário do que foi noticiado, inclusive pela SÁBADO, Celso passou os primeiros anos de vida em Santa Iria de Azóia, no concelho de Loures. Nascido a 15 de Abril de 1986, só por volta do ano 2000 é que a família se mudou para Queluz, onde se tornou um dos membros dos Greguz du Shabba, o grupo de que Sadjo fazia parte. Quando se mudou para Londres com o irmão mais velho, que ainda lá vive, voltou a aproximar-se de Sadjo. Tanto que acabou por casar com a irmã da mulher deste último, Reema Iqbal, uma britânica de origem paquistanesa nascida a 7 de Outubro de 1988.



Tal como Sadjo, terá viajado para a Tanzânia e depois para a Síria antes de regressar à Europa. No entanto, quando o amigo foi preso em Janeiro de 2013, Celso estava em Lisboa – e já não voltou ao Reino Unido. Foi aí, na capital britânica, que a 23 de Fevereiro de 2013, nasceu o seu primeiro filho, Ibraheem. Em Junho desse ano, depois de Zara e da criança viajarem para Lisboa, os três partiram para a Síria onde viriam a ter mais um filho, Musa.

No entanto, Reema Iqbal não é a única mulher de Celso Rodrigues da Costa. Sob o nome de Abu Issa Al Andalus, o jihadista que foi o primeiro português a aparecer num vídeo do Estado Islâmico em Maio de 2014, tornou-se um frequentador activo do Facebook. E terá sido através da rede social que conseguiu convencer uma cidadã alemã de origem bósnia, Sabina Tafilovic, a viajar para a Síria para casar com ele. Os dois tiveram uma criança, chamada Aisha.



Arranjar uma mulher – ou várias – era um dos objectivos deste grupo de portugueses. Terá sido durante a passagem pela Tanzânia que Edgar Rodrigues da Costa, o irmão mais velho de Celso, conheceu Fatuma Majengo, nascida a 20 de Novembro de 1993 na localidade de Singida. Os dois casaram e quando regressaram à Europa em 2012 instalaram-se em Massamá. Foi na freguesia da Venteira, na Amadora, que a 25 de Julho de 2013 nasceu o primeiro filho de ambos, Zakarya. O casal viajou para a Síria em Outubro desse ano e tiveram mais duas crianças: Maria e João. Já no território do Estado Islâmico, Edgar arranjou mais uma mulher, uma indonésia chamada Seri Kejiki, com quem teve mais um filho, Suleiman. Celso e Edgar estão em parte incerta.



Em meados de 2016 chegou a circular nos canais de comunicação do Estado Islâmico um vídeo de um carro -bomba em que o condutor era identificado como Abu Zakarya Al Andalus – o nome de guerra de Edgar – mas em que a cara do suicida não era mostrada. Durante algum tempo foi encarada a possibilidade de o jihadista português ter morrido, mas as autoridades acabaram por comprovar que estava vivo.



Registo e viagem

Tal como os amigos, Sandro Marques (até agora erradamente identificado como Sandro Monteiro) converteu-se ao Islão depois de se mudar para Londres e arranjou uma mulher mais ou menos na mesma altura que os outros elementos do grupo de jihadistas portugueses. Um ano mais novo que Sadjo Turé, com quem jogou futebol na infância, Sandro terá conhecido a mulher em Londres em 2011. Trata-se de Mayibongwe Sibanda, uma rapariga nascida no Zimbabwe em 1992. A 26 de Março de 2012 os dois tiveram uma filha, Yaminah, nascida em Enfield. No entanto, a rapariga foi registada em Portugal em Dezembro de 2013, dois meses antes de o casal viajar para a Síria, em Fevereiro de 2014. De acordo com as fichas de registo do Estado Islâmico, entrou em território do grupo terrorista a 7 de Março de 2014. Sobreviveu pouco mais de seis meses: em Outubro desse ano terá morrido vítima dos bombardeamentos da coligação ocidental em Kobane.



Por fim Fábio Poças, conhecido por Abdurahman Al Andalus. O mais novo do grupo, e também o último a viajar para Londres, conheceu a primeira mulher na capital britânica. Tal como foi noticiado pelo The Sunday Times e pela SÁBADO no passado dia 30 de Setembro, tratava-se de Ruzina Khanam, uma inglesa nascida em 1992 filha de um casal originário do Bangladesh. Os dois conheceram-se em Londres e terá sido para casar com ela que Fábio se converteu ao Islão. Terá sido também na sequência da separação que o português viajou para a Síria no fim de 2013. No entanto, Ruzina estava grávida e a filha de ambos viria a nascer a 6 de Junho de 2014, com o nome de Noor Al Andalus.



Em Outubro de 2015 a britânica acabou por viajar com a criança para a Síria e juntar-se a Fábio Poças. Aí encontrou Ângela Barreto, uma luso -descendente nascida em Haia, na Holanda, que viajou para território do Estado Islâmico em Agosto de 2014. Desde então o casal teve duas crianças. Em Dezembro de 2016, Ângela foi colocada, pelo governo holandês, na lista nacional de combatentes terroristas estrangeiros. Tal como Fábio Poças, Edgar, Celso e Nero Saraiva – em nome de quem existem mandados de captura internacional – será detida se regressar à Europa.



O que está a ser feito

Já no caso das restantes mulheres, a situação é diferente. Nenhuma delas é alvo de mandado de detenção internacional e, caso regressem, provavelmente serão sujeitas a uma vigilância apertada. Mas, na verdade – e apesar dos vários alertas feitos pelo Serviço de Informações de Segurança e pela Polícia Judiciária nos últimos anos para a necessidade da criação de "programas multidisciplinares" que promovam a reintegração e desradicalização –, Portugal não tem uma estratégia definida para lidar com o eventual regresso das mulheres e das crianças dos jihadistas portugueses.



Questionado pela SÁBADO sobre qual a posição do Governo nesta matéria, o gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, respondeu apenas que esta é "uma questão muito complexa que deve e está a ser tratada com toda a atenção e a necessária reserva de todas as autoridades envolvidas".



Já o gabinete da secretária-geral do Sistema de Informações da República portuguesa, Graça Mira Gomes, respondeu à SÁBADO que os serviços acompanham o fenómeno mas que têm um dever de "reserva", pelo que não devem "pronunciar-se publicamente" sobre o assunto.



De acordo com a Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, aprovada em Agosto de 2016, a elaboração de um Plano de Acção para a Prevenção da Radicalização, dos Extremismos Violentos e do Recrutamento para o Terrorismo cabe ao Sistema de Segurança Interna (SSI), liderado pela procuradora Helena Fazenda. Questionada pela SÁBADO, a secretária-geral do SSI, respondeu que um eventual regresso destas famílias permitirá "colocar em execução" as medidas do plano "já aprovado pela Unidade de Coordenação Antiterrorista (UCAT) em sede de reunião de dirigentes máximos". De acordo com Helena Fazenda, "as linhas de orientação [do plano] serão de conhecimento público", enquanto "as diferentes medidas e acções estão classificadas" e são, por isso, de "acesso reservado".



Sobre o eventual regresso destas mulheres, o gabinete de Helena Fazenda diz que nas situações em que não haja mandado de detenção "a situação será sempre considerada em função do caso concreto" e só a sua análise determinará as medidas a tomar. "Todas as acções implicam a intervenção integrada e multidisciplinar de diferentes entidades", afirma. Num processo que permanece "sob reserva, só considerará medidas e acções que assegurem a resposta ajustada e adequada às diferentes dinâmicas identificadas e o justo equilíbrio entre o direito à segurança e os direitos fundamentais dos cidadãos em causa".



Esta intervenção disciplinar tem sido por várias vezes pedida em público pelos responsáveis do SIS e da Polícia Judiciária. A mais recente ocorreu no passado dia 11 de Outubro, num seminário sobre terrorismo que decorreu no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Aí, o director do SIS, Adélio Neiva da Cruz alertou que a "prevenção começa na definição de políticas públicas que favoreçam a integração das comunidades, que desenvolvam os processos de acolhimento, que estimulem o sentimento de pertença à comunidade e aos valores democráticos, que criem uma narrativa alternativa à ideologia islamista jihadista e estruturem uma abordagem integrada, multidisciplinar, flexível, dinâmica e de natureza transversal".



Por sua vez, no mesmo local, o director da Polícia Judiciária afirmou que "o esforço de prevenção da radicalização político-ideológica e confessional corresponde a um compromisso e responsabilidade de toda a sociedade civil".



Comunidade islâmica essencial

De acordo com as várias fontes ligadas à prevenção do fenómeno jihadista, no caso do regresso à Europa destas famílias, potencialmente radicalizadas, esta responsabilização da sociedade civil deverá incluir, obrigatoriamente a comunidade muçulmana portuguesa. "Estas pessoas têm uma visão fundamentalista do Islão. Para que uma estratégia de desradicalização seja bem -sucedida é necessário que alguém com um profundo conhecimento do Islão as consiga convencer de que a visão que têm é errada", explica à SÁBADO uma fonte conhecedora do fenómeno.



No entanto, até agora, a liderança da comunidade muçulmana portuguesa não foi contactada pelas autoridades para a elaboração de tal estratégia. "Ninguém falou connosco", diz à SÁBADO o Imã da mesquita central de Lisboa, David Munir. "Tudo aquilo em que a comunidade possa ajudar, irá fazê-lo. Mas provavelmente vamos ficar à espera que haja o regresso. Porque oficialmente não sabemos de nada."