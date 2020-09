ePaper ou encontre-o nas bancas a 16 de setembro de 2020.

No verão de 2014 Ângela Barreto viajou para a Síria para casar com Fábio Poças, o jihadista conhecido por Abdurahman Al Andalus. Após a morte deste, ficou a cargo de Nero Saraiva, o mais perigoso terrorista português, com quem acabou por casar e fugir para Baghouz, o último bastião do autoproclamado Estado Islâmico. No final de março de 2019 os dois deixaram a localidade, feridos, e foram detidos pelas forças curdas. Nero foi desde então transferido para o Iraque. E foi na sequência dos trabalhos publicados pela SÁBADO sobre Nero Saraiva que a luso-descendente aceitou responder a algumas perguntas. O diálogo acabou por prolongar-se durante meses, antes e depois de Ângela Barreto fugir do campo de detenção de Al Hol, em maio passado. Por motivos de segurança - no interior do campo os telemóveis são proibidos e os conflitos com as mulheres mais radicais do grupo terrorista uma constante - e porque a sua fuga se tornou pública recentemente, as suas respostas só agora são publicadas.Cheguei a 21 de março depois de uma viagem horrível, em carros de transporte de animais. Não tínhamos cobertores ou fraldas e o PKK [Ângela refere-se assim aos soldados curdos das Forças Democráticas Sírias] não nos deixou sair durante três dias. A minha filha ficou muito fraca no caminho porque tinha um fragmento de bomba no cérebro. À noite estava muito frio. Nem consigo descrever o quão frio era a conduzir sem um telhado ou algo para nos mantermos quentes. Eu também tinha um ferimento na cabeça.Graças a Deus o meu filho chegou bem.