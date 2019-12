O mundo ainda não ouvira falar no Estado Islâmico. O grupo terrorista ainda não tinha proclamado o Califado numa vasta extensão territorial entre a Síria e o Iraque nem conduzido inúmeros atentados em várias partes do globo. Mas os planos estavam em marcha. E, no início de 2013, havia um grupo de muçulmanos radicais portugueses, convertidos ao Islão em Londres, que estavam determinados em participar nessa jihad global.



Alertada pelas autoridades britânicas, a Polícia Judiciária começou a vigiá-los, num processo de características únicas: os inspetores acompanharam, em tempo real, as conversas, preparativos e adesão ao Estado Islâmico destes jihadistas. Logo em março desse ano, os investigadores ouviram Nero Saraiva, então na Síria, dizer a Edgar Costa que tinha recebido ordens de Omar al Shishani, o futuro líder militar do EI, para que os novos recrutas europeus viajassem de carro para a Síria de forma a dotar o grupo de viaturas de qualidade: "É ordem do mais alto…do batido … que estava num filme [vídeo de propaganda]… com o cabelo ruivojutso…barba ruiva…ele disse-me ontem…estava a falar com ele e ele disse-me olha todos os dreads que vieram do eurojutstu se puderem fazer isso que façam, que nós precisamos de botes bons…boa cena para limpar os porcoslutchas." Escutas que fazem parte da acusação do Ministério Público, deduzida esta semana e divulgada em exclusivo pela SÁBADO.





