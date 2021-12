A quinta mulher do jihadista português

Com Nero Saraiva detido há mais de dois anos no Iraque, as autoridades portuguesas continuam a receber informação relevante para os processos judiciais que ainda têm em curso no Departamento Central de Investigação e Ação Penal – nomeadamente aquele que investiga as atividades das mulheres do grupo de jihadistas portugueses que se juntaram ao autoproclamado Estado Islâmico, na Síria. A mais recente foi a identificação daquela que será a quinta mulher de Nero Saraiva: trata-se da germano-hispânica Romina Scheer, 33 anos, que foi repatriada há alguns meses para a Alemanha com os três filhos – o mais novo dos quais do terrorista português, nascido já em Baghouz, durante os bombardeamentos da coligação internacional.



Foi depois de ser repatriada do campo de Roj, na Síria, onde esteve cerca de dois anos, que Romina Scheer confessou às autoridades alemãs a sua relação com Nero Saraiva. Interrogada pela polícia, recordou como viajou para a Síria recrutada por um jihadista germânico, como ele morreu em combate e como, na fase final do autoproclamado califado acabou por casar com Nero Saraiva. De acordo com as informações recolhidas pela SÁBADO, Romina Scheer contou mesmo que a certa altura viveu com o jihadista português e com as suas outras duas mulheres na localidade de Sha’fah. Tratava-se da finlandesa Heidi Puurula, com quem Nero Saraiva teve três filhos e que regressou já ao país natal, e Ângela Barreto, a lusodescendente que viajou para a Síria para casar com Fábio Poças e que, após a morte deste, ficou à guarda do mais importante jihadista português. Em entrevista à SÁBADO, Ângela, que está atualmente detida na Holanda, tinha também referido a passagem pela mesma localidade: “Quando o meu marido foi morto [Fábio Poças] e fui viver com ele [Nero] em Sha’fah ele só saía para fazer compras para eu cozinhar ou levar as crianças ao médico.”



Todavia, a última parte deste relato não corresponde ao que a jornalista espanhola, Pilar Cebrián, escreve no livro El Infiel que Habita en Mí (O infiel que habita em mim, em português), que conta a história de seis jihadistas entrevistados pela repórter em campos de detenção na Síria. Um deles é, precisamente, Romina Scheer. Aí descreve o seu marido como um combatente que “durante o dia dispara contra os curdos ou os soldados do Exército sírio e que, pela noite, regressa ao povoado para dormir com ela”. Na troca de mensagens entre Romina e a mãe, transcrita pela jornalista, pode ler-se: “Tive de me voltar a casar e o meu marido proibiu-me de sair de casa.”