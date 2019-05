O diário cita um parecer que afirma que o sistema "começou já a funcionar" e que o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (CFSIRP) elogia, nesse mesmo documento, a "positiva concepção, construção e aplicação do mesmo, bem como a sua inquestionável e inequívoca necessidade (sem sucedâneo disponível), permitindo a Portugal sanar uma grave lacuna, verdadeiramente singular a nível internacional".



De acordo com o parecer citado pelo Público, os fiscalizadores das secretas nacionais aplaudem entusiasticamente o acesso aos metadados. "Portugal não pode de deixar de ter preparadas linhas de atuação solidamente concebidas e exercitadas para poder enfrentar a delicada questão, tão de segurança e jurídica quanto de humanidade, de regresso de familiares, concluindo crianças, dos chamados combatentes estrangeiros", exemplifica o CFSIRP, depois de elencar as questões abordadas pelas secretas nacionais, como o terrorismo, os ciber-ataques e as migrações .



No entanto, esta utilização dos dados acontece ainda antes da aprovação do Tribunal Constitucional.

Os serviços de informação nacionais começaram a ter acesso à consulta de metadados, dados de tráfego e duração de comunicações sem intervirem no conteúdo das chamadas a partir de março. O Sistema de Informações da República Portuguesa ( SIRP ) começou a ter acesso a estes dados mesmo antes de ser conhecida a decisão do Tribunal Constitucional (TC) sobre os pedidos de fiscalização do PCP BE e Os Verdes.A aprovação dos dispositivos de acesso aconteceu em julho de 2017 , com os votos de aprovação do PS CDS e muitas dúvidas levantadas pelos partidos mais à esquerda e, desde março deste ano que as secretas portuguesas começaram a ter acesso aos dados, avança o jornal Público.