O jihadista desconhecido

Quando foi ouvida na Comissão de Assuntos Constitucionais, no Parlamento, a 18 de março, sobre o plano de ação para a prevenção da radicalização, de extremismos violentos e do recrutamento do terrorismo, a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda fez uma revelação de que poucos estavam à espera.



Além de Nero Saraiva e de Steve Duarte, dois jihadistas que depois de capturados na Síria já chegaram a dar entrevistas, há um terceiro terrorista português que terá sobrevivido à queda do autoproclamado Estado Islâmico. A sua identidade tem sido, até agora, mantida em segredo pelas autoridades, mas a SÁBADO está em condições de revelar que se trata de André Cabral, um português de 25 anos que partiu para a Síria no fim de 2014 e sob o qual está pendente um mandado de captura internacional.



A inconfidência da procuradora surpreendeu as várias fontes que acompanham o fenómeno terrorista contactadas pela SÁBADO. Apesar de ter sido ouvida à porta fechada - a seu pedido - a secretária-geral do SSI acabou por revelar mais do que o esperado. Perante os deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Helena Fazenda concretizou que as autoridades tinham registo de 14 portugueses que lutaram ao grupo terrorista Estado Islâmico e que desses 11 morreram em combate.