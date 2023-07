PSP já proibiu "cartazes de grandes dimensões ou com mensagens ofensivas" dentro dos recintos da JMJ. Fundos públicos gastos e os abusos sexuais no seio da Igreja são alguns dos temas que motivam os protestos.

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) está prestes a começar e como tal, os protestos também não tardam. As primeiras críticas contra o evento foram provocadas pelo preço do palco-altar no final de janeiro: o custo para o Estado seria de cerca de 7 milhões de euros por ajuste direto. Semanas depois, foi cortado para 2,9 milhões, mas a contestação social criada nesse momento contra a realização da JMJ em Lisboa não diminuiu.