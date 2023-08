Oeiras disponível para afixar cartaz sobre abusos sexuais 'em local com maior visibilidade'

O vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Francisco Gonçalves, comprometeu-se a voltar a colocar o cartaz que denunciava os abusos sexuais cometidos no seio da Igreja de novo nas ruas do município. O cartaz foi criado pelo movimento This is Our Memorial, e colocado em três locais: foi só retirado de Oeiras.







Em declarações à CNN Portugal, o autarca esclareceu que a retirada do mesmo se tratou de uma questão protocolar, uma ação feita anteriormente, uma vez que a estrutura em que o cartaz foi afixado se encontra ilegal. Por esse mesmo motivo, e para evitar constrangimentos futuros, a estrutura do outdoor será removida "ainda hoje".Francisco Gonçalves ressalvou ainda que o município tem tido um papel ativo no combate ao abuso sexual nas mais diversas esferas da sociedade, estando por isso disponível para "receber os membros da associação e encontrar um local no concelho, mesmo nas estruturas publicitárias do município, para colocar esta mensagem" que dizem ser "de enorme importância".Por último, quis esclarecer que, "ao contrário do que está a ser dito nas redes sociais", o presidente Isaltino Morais nada teve que ver com a ação até porque "estava reunido com o Papa no momento em que o cartaz foi retirado".